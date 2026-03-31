Quantos jogos o Grêmio terá até a parada para a Copa do Mundo; veja datas e horário 

Grêmio disputa duas competições nacionais e uma internacional até o final do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio ainda disputará mais 18 jogos antes da parada para a Copa do Mundo, em junho. Os compromissos são por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

A próxima partida, após a data Fifa, será diante do Palmeiras, na próxima quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri. Este será um dos 10 compromissos pela Série A antes que as atenções se voltem à Copa. Neste período, o Grêmio também jogará com: Remo, Inter, Cruzeiro, Coritiba, Athletico-PR, Flamengo, Bahia, Santos e Corinthians.

Ainda serão disputados mais dois jogos válidos pela Copa do Brasil diante do Confiança. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, mas a previsão é que os jogos ocorram em 22 ou 23 de abril (ida) e 13 ou 14 de maio (volta). A fase subsequente ocorre apenas após o Mundial.

Os outros seis compromissos são pela Sul-Americana. O Tricolor terá todos os seus seis jogos da primeira fase antes da Copa do Mundo. Os duelos são contra Deportivo Riestra, Montevideo City Torque e Palestino, em turno e returno.

As competições têm retorno previsto para 22 de julho, três dias após a final do Mundial. O Grêmio terá seu primeiro jogo pós-Copa diante do Mirassol, pelo Brasileirão. A partida ocorre no Maião, ainda sem a tabela detalhada divulgada pela CBF.

Lista de jogos antes da Copa

2/4, 21h30min: Palmeiras x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 5/4, 20h30min: Grêmio x Remo — Brasileirão

— Brasileirão 8/4, 21h30min: Montevideo City Torque x Grêmio — Sul-Americana

— Sul-Americana 11/4, 20h30min: Inter x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 14/4, 19h: Grêmio x Deportivo Riestra — Sul-Americana

— Sul-Americana 18/4, 20h30min: Cruzeiro x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 22 ou 23/4 (data básica): Grêmio x Confiança — Copa do Brasil

— Copa do Brasil 26/4, 16h: Grêmio x Coritiba — Brasileirão

— Brasileirão 29/4, 21h30min: Palestino x Grêmio — Sul-Americana

— Sul-Americana 2/5, 20h30min: Athletico-PR x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 5/5, 19h: Deportivo Riestra x Grêmio — Sul-Americana

— Sul-Americana 10/5, 19h30min: Grêmio x Flamengo — Brasileirão

— Brasileirão 13 ou 14/5 (data básica): Confiança x Grêmio — Copa do Brasil

— Copa do Brasil 17/5, 16h: Bahia x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 20/5, 21h: Grêmio x Palestino — Sul-Americana

— Sul-Americana 23/5, 19h: Grêmio x Santos — Brasileirão

— Brasileirão 30, 31/5 ou 1º/6 (data básica): Grêmio x Corinthians — Brasileirão

— Brasileirão 26/5, 19h: Grêmio x Montevideo City Torque — Sul-Americana