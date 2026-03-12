Qual a provável escalação do Grêmio contra o Bragantino

Nardoni deve voltar ao time titular. Lucas Uebel / Gremio

Grêmio e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30min, pela quinta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de título do Gauchão contra o Inter e, no Brasileirão, de vitória contra o Atlético-MG na última rodada. Já o time paulista empatou com o Athletico-PR em 1 a 1.

O técnico Luís Castro terá apenas um desfalque em relação à equipe que foi campeã gaúcha no Beira-Rio. Arthur teve uma lesão muscular e ficará de fora. O argentino Nardoni, titular contra o Galo, deve ficar com o lugar no meio de campo.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Amuzu, Monsalve e Enamorado; Carlos Vinícius.

O Grêmio ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com seis pontos, apenas um a menos do que o Coritiba, primeiro time no G-5.