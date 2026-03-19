Quais são as opções de Luís Castro para escalar o ataque do Grêmio contra o Vitória

Tetê e Enamorado disputam vaga no ataque do Grêmio. Montagem sobre fotos de Duda Fortes e Jeff Botega / Agência RBS

O Grêmio vai ao ataque contra o Vitória. Após dois empates em sequência no Brasileirão, o Tricolor tentar a recuperação na tabela. A penúltima chance de conseguir quebrar a série sem vencer antes da data Fifa do fim de março será nesta quinta-feira (19), em partida válida pela sétima rodada.

Para alcançar este objetivo, a equipe terá que solucionar uma das questões que surgiu após o fim do Gauchão. Como completar o setor ofensivo com Carlos Vinícius e Amuzu, com a disputa entre Tetê e Enamorado.

O trio de atacantes virou uma das dúvidas da comissão técnica. Dos pontas disponíveis, só Tetê marcou gols na Série A até agora. Em quatro partidas, 284 minutos, o atacante fez um. Amuzu e Enamorado contribuíram com assistências. O belga deu dois passes para gols. O colombiano serviu uma vez os companheiros.

Mesmo assim, com o setor em busca de soluções mais definitivas, a pressão está em Luís Castro para encontrar essa resposta. Assim como ele fez com o meio-campo, durante a disputa do Gauchão.

— No próximo jogo, não sei se vamos fazer muitas mudanças. Vamos primeiro avaliar os jogadores e ver em que estado eles se encontram. Agora vamos encontrar uma equipe que está com cinco dias de descanso e a nossa vai ter dois. Estranho como estas coisas acontecem — projetou o técnico.

Na temporada, Tetê foi um dos principais investimento do clube. O atacante foi repatriado, mas ainda não engatou boas atuações em sequência. Mesmo com alguns momentos de destaque, a contribuição do jogador nas tarefas defensivas virou alvo de críticas. Um ponto que favorece a Enamorado na disputa. O colombiano ganhou a titularidade durante o período em que o camisa 21 ficou afastado por lesão. Mas com o rendimento elogiado nos Gre-Nais decisivos do Gauchão, seguiu como opção para o time titular.

— Se a bola do Tetê e entra fica 2 a 1 (contra a Chapecoense), e estávamos aqui batendo palmas, todos contentes. Se a bola do Willian chutada da entrada da área entra, estávamos aqui muito bem, uma excelente estratégia, ganhamos o jogo. O futebol é assim, os resultados é que contam. Me culpem, não culpem os jogadores. Eles se entregaram por completo ao trabalho. O que eu prometo é trabalho, não sei fazer mais nada na vida — disse Castro, após o empate com a Chapecoense, sobre o que prometeria para a torcida para a partida contra o Vitória.

Além das opções de trocas de peças no ataque, uma outra possibilidade também poderá ser observada nesta quinta. Castro testou também uma alternativa diferente contra a Chapecoense. Willian entrou pelo lado esquerdo do ataque, com Gabriel Mec junto a Noriega e Nardoni no meio.

Adversário

O adversário gremista também vai à Arena com dúvidas no setor ofensivo. Lesionado, Marinho será desfalque no Vitória. Erick saiu com dores da partida contra o Atlético-MG, mas deve ser confirmado no time. Matheuzinho também deve ter sequência no ataque, junto a Renato Kayzer.