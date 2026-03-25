Quais jogadores do Grêmio disputarão a data Fifa?

Noriega é um dos convocados. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio cedeu dois atletas para suas respectivas seleções na data Fifa de março. O volante Erick Noriega defenderá o Peru, enquanto o zagueiro Fabián Balbuena servirá o Paraguai.

A seleção peruana fará dois jogos: no sábado (28), contra Senegal, em Paris, e na terça-feira (31) diante de Honduras, em Madri. Noriega é tratado como um dos principais jogadores do Peru, comandado por Mano Menezes, ex-técnico do Grêmio.

O Paraguai, que disputará a Copa do Mundo de 2026, também terá dois amistosos. Na sexta-feira (27), em Atenas, a seleção paraguaia enfrentará a Grécia. Na terça-feira (31), o adversário será o Marrocos, seleção que enfrentará o Brasil no Mundial, em Lens, na França.

O técnico Gustavo Alfaro voltou a convocar Balbuena, após o zagueiro se recuperar de lesão. A tendência é de que ele atue alguns minutos, pois não é considerado titular.

Próximo compromisso

O Grêmio volta a jogar no dia 2 de abril pelo Brasileirão. O adversário será o líder Palmeiras, na Arena Barueri, em São Paulo.