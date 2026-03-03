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Quais as alternativas de Luís Castro para escalar o Grêmio no jogo de volta da final do Gauchão

Após boa atuação, Enamorado pode ser mantido entre os titulares para a partida contra o Inter, do Beira-Rio

Marco Souza

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