Quais as alternativas de Luís Castro para escalar o Grêmio no jogo de volta da final do Gauchão

Enamorado, titular na Arena, disputará posição com Tetê para o Gre-Nal 451. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Uma goleada em Gre-Nal deixa poucas dúvidas no lado vencedor. Depois das turbulências do início de 2026, o Grêmio terá uma semana toda sem muitas questões para responder antes do próximo clássico. Uma delas, no entanto, poderá indicar qual será a estratégia implementada por Luís Castro para o jogo que confirmará quem será o campeão gaúcho desta temporada.

Principal investimento para o Estadual, Tetê viu os companheiros construírem a vantagem de 2 a 0 na Arena. O atacante entrou na partida antes de Carlos Vinícius chutar e Victor Gabriel marcar o terceiro, contra. Enamorado foi personagem importante para ter essa vantagem. O colombiano fez seu melhor jogo desde que chegou ao clube.

O perfil das opções poderá indicar quais serão as apostas para o encontro do próximo domingo (1º). Caso a comissão técnica queira apostas nos contra-ataques em velocidade, Enamorado ganha força para ser titular. Um atacante mais de drible, mas com alta capacidade de manter a posse de bola, coloca Tetê como favorito para ser o ponta direita no Beira-Rio.

Comunicador do Grupo RBS, Marcelo De Bona, entende que a manutenção do que deu certo no Gre-Nal 450 é o melhor caminho para o Tricolor.

— Enamorado deve seguir como titular. Embora esteja claro que Tetê seja o dono da posição, a boa atuação do colombiano o credencia a ter mais uma oportunidade no Gre-Nal. Acho, inclusive, que Luís Castro deve repetir a escalação para o clássico do Beira-Rio no próximo domingo — opina.

Comentarista da SporTV, e responsável pela análise do Gre-Nal na transmissão para o restante do Brasil, Sérgio Xavier acredita que Luís Castro deve manter o mesmo padrão de suas escolhas até agora para definir o time.

— Não há dúvidas pela lógica "castrista". Enamorado começa. Ele fala sempre em meritocracia e escalou para o Gre-Nal justamente em cima da meritocracia. Tetê tem tudo pra começar no banco. Se mexer nisso, é capaz de tirar o mental do Enamorado — afirma.

O comentarista, no entanto, aponta que outra posição poderá ter mudanças para o Gre-Nal 451. Apesar da boa atuação do setor, o meio-campo gremista pode acabar com alterações para aproveitar os espaços que o Inter deve oferecer na tentativa de reverter a desvantagem de três gols.

— Acho que poderia ter alguma dúvida, pequena, mas no Monsalve. Willian voltando ou Gabriel Mec para aproveitar o Inter em cima e ter saída rápida. Mas acredito mais em repetição mesmo — projeta Xavier.

A terça-feira será de folga para jogadores e comissão técnica. A preparação mesmo, com treinos no gramado e o início da implementação da estratégia para a partida, terá início na próxima quarta-feira (4).

Uma chance para que as cabeças e mentes dos envolvidos na decisão estejam em boas condições para enfrentar a decisão do campeonato.