Promessa da base se recupera de lesão e pode ser novidade na zaga do Grêmio

Luis Eduardo deve ser relacionado para as partidas contra Vitória e Vasco. Angelo Pieretti / Grêmio

O técnico do Grêmio, Luís Castro, tem um reforço à disposição na zaga para os jogos contra Vitória, na quinta (19), e Vasco, no domingo (22). Recuperado de lesão, o jovem Luis Eduardo, 18 anos, está recuperado de lesão muscular e, a partir de agora, é opção para compor a zaga ao lado de Viery.

O atleta estava no departamento médico desde a metade de fevereiro, quando se machucou em um jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Sub-20. Desde sexta (13), porém, já treina sem restrições e está liberado para jogar.

Luis Eduardo não viajou a Chapecó por conta do pouco tempo de treino. Contudo, poderá ser atração na lista de relacionados para os dois próximos jogos antes da pausa para data Fifa.

Contribuem para a possibilidade de o garoto ser experimentado no time titular a lesão do titular Gustavo Martins e o fato de o jovem ter como ponto forte a velocidade, virtude valorizada por Luís Castro.

Pelo grupo principal, Luis Eduardo atuou em apenas uma partida em 2026 sob o comando do português, que foi a vitória por 2 a 0 sobre o Guarany de Bagé, quando formou dupla de zaga com Viery, hoje titular no lado esquerdo.

Porém, caso o treinador opte por manter Balbuena, o garoto deve pelo menos figurar no banco.