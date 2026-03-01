Presidente do Grêmio projeta clássico na Arena: "Um desempenho melhor do que no último Gre-Nal"

Odorico Roman falou com exclusividade à Rádio Gaúcha. Reprodução / YouTube GZH

Por jogar em casa e para tentar levar um bom resultado para o jogo da volta, no Beira-Rio, a torcida tricolor espera um desempenho melhor da equipe. O presidente do clube, Odorico Roman, também pede por uma mudança de atitude dentro de campo.

— Naquele Gre-Nal (da fase classificatória), o Grêmio esteve à frente duas vezes e no final não conseguiu o sucesso. Hoje o time está diferente, mais consistente e com uma estruturação melhor, com jogadas já introjetadas, jogadas já incorporadas pelo time, com a forma como o Luís Castro entende que o time deva se movimentar em campo — disse o presidente, em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha.

O fator local é outro ponto destacado por Odorico Roman.

— Hoje, com a torcida do Grêmio lotando a Arena, nós vamos ter o estádio lotado, vamos ter um jogo muito aguerrido, como tem sido todos os Gre-Nais. E a nossa expectativa é de que o Grêmio em campo se porte de uma forma diferente e tenha um desempenho melhor — complementou.

Busca por título

Na temporada 2026, o Grêmio busca voltar a levantar uma taça, e o Gauchão é uma boa oportunidade para o clube.

— Ganhar um Gauchão sempre é bom, é um título a mais, é uma faixa a mais, é uma taça a mais que se coloca no armário, é uma festa a mais da torcida. Então a nossa intenção sempre é vencer, e com o Gauchão não é diferente — explicou Roman.

Pressão sobre Luís Castro

Antes de chegar até a final, o trabalho de Luís Castro era alvo de críticas por conta da falta de bons resultados. No entanto, o Tricolor superou o Juventude na semifinal e vem de vitória em casa contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O presidente do clube afirmou que não foi cogitado nenhum tipo de mudança no comando.

— Nos últimos jogos, onde o Grêmio não foi bem, de que teria que mudar, jamais passou pela nossa cabeça a hipótese de mudar a comissão técnica. Essa é a comissão técnica do Grêmio, nós acreditamos no trabalho e temos confiança de que eles vão trazer resultados para o Grêmio e vão montar um time competitivo. Então, a relação é de absoluta integração e cooperação.