Grêmio

Mais consistência
Notícia

Presidente do Grêmio projeta clássico na Arena: "Um desempenho melhor do que no último Gre-Nal"

Odorico Roman destacou o trabalho de Luís Castro no "Domingo Esporte Show", da Rádio Gaúcha

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS