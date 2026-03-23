Por que o Grêmio voltará ao Brasileirão jogando na Arena Barueri?

Palmeiras enfrentará o Grêmio na Arena Barueri. Reprodução / X / @Palmeiras

O Grêmio terá 10 dias sem jogos por conta da data Fifa. O Tricolor voltará a campo no dia 2 de abril contra o líder do Brasileirão. Porém, o Palmeiras não jogará em seu estádio.

A partida será disputada na Arena Barueri, que é considerada a segunda casa da equipe paulista. A Arena do Palmeiras estará sendo preparada para um festival de rock, que ocorrerá no dia 4 de abril. O Monsters of Rock 2026 terá a banda Guns N'Roses como principal atração.

Apesar de não poder jogar em seu estádio, o Palmeiras está acostumado com a Arena Barueri, que também tem gramado sintético.

O clube disputou todo o Paulistão e as primeiras rodadas do Brasileirão por lá, com oito vitórias e apenas um empate em nove jogos. O duelo contra o Grêmio será numa quinta-feira, às 21h30min.

Além de jogar fora de sua casa, o Palmeiras não tem garantia de contar com jogadores convocados por suas seleções – Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio (Paraguai).

O Tricolor busca vencer a primeira partida fora de casa pela competição. Até aqui, são quatro partidas como visitante, com três derrotas e um empate.

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