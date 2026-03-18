Por onde anda Rodrigo Fabri, ex-Grêmio 

Fabri foi artilheiro pelo Grêmio em 2002. Paulo Franken / Agencia RBS

Rodrigo Fabri encerrou a carreira como jogador profissional em 2009, mas continua sendo lembrado pelo torcedor do Grêmio e mantém vínculo com o mundo do esporte.

Com passagem marcante pelo Tricolor no início do século, o ex-meia atualmente se dedica a investimentos nos setores agrícola e da construção civil. Ainda assim, também compartilha, nas redes sociais, conteúdos relacionados ao esporte.

No Instagram, divulgou recentemente sua participação em um torneio amador de verão. O ex-lateral Pará, também com passagem pelo Grêmio, foi outro destaque da competição.

Aos 50 anos, Fabri também participa de projetos sociais e usa sua influência no futebol para inspirar jovens atletas.

Carreira no futebol

Rodrigo Fabri iniciou a carreira na Portuguesa, onde foi ídolo e vice-campeão brasileiro, em 1996 – perdendo a final justamente para o Grêmio. O destaque pelo time do interior fez com que fosse negociado com o Real Madrid, com um contrato de cinco anos, mas não chegou a ter oportunidade de atuar pelo clube espanhol.

— Eu aceitei na hora. Vendo hoje, foi um erro. Financeiramente as outras propostas eram iguais, mas fui para o Real e acabei não fazendo jogos oficiais pelo clube porque tinha muitos jogadores de qualidade na minha posição — contou, em entrevista ao ge.globo, em 2011.

Sem ser aproveitado, foi emprestado a Flamengo, Santos, Valladolid-ESP, Sporting-POR e, por último, ao Grêmio. Em 2002, desembarcou em Porto Alegre e tornou-se artilheiro do Brasileirão pelo Tricolor.

— Foi um dos melhores momentos. Individualmente falando, foi maravilhoso. Realmente caí num momento que o time era muito bom, com o comando maravilhoso do Tite. Eu soube aproveitar o momento, estava em fase inspirada — relembrou, em entrevista a ZH, em 2020.