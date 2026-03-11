Por nascimento de "filha gaúcha", Amuzu vira ausência em treino do Grêmio

Amuzu ficou fora do treino, mas deve jogar contra o Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio

O atacante Francis Amuzu foi ausência no treino do Grêmio nesta quarta (11), pela manhã, pelo nascimento da sua filha. No entanto, o plano do clube prevê que o ganês atue normalmente contra o Bragantino, nesta quinta (12).

Em entrevista exclusiva concedida a Zero Hora em outubro, o atleta já havia revelado o desejo de que a criança nascesse em Porto Alegre. À época, contudo, o jogador não sabia se viria um menino ou uma menina.

— Sim, o segundo está a caminho. Espero que seja um menino, mas ficarei feliz também se for uma menina. Mas vai nascer aqui com certeza. Será gaúcho (a) — contou.

Sem Amuzu, o técnico Luís Castro encerrou a preparação do Grêmio para o compromisso diante do Bragantino. Se o ganês não será problema para o jogo, o mesmo não pode ser dito do volante Arthur, que tem suspeita de lesão muscular e deve ser desfalque.

Com isso, o argentino Juan Nardoni deverá ocupar uma vaga no meio-campo gremista. A tendência é de que o restante do time seja o mesmo que conquistou o Campeonato Gaúcho no último domingo (8).

O Grêmio deve ir a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinicius.