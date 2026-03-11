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Família aumentando
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Por nascimento de "filha gaúcha", Amuzu vira ausência em treino do Grêmio

Atacante ganês é aguardado pelo técnico Luís Castro para o jogo desta quinta (12), contra o Bragantino

Rodrigo Oliveira

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