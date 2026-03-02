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Por desgaste físico, Grêmio dá folga de dois dias após vitória no clássico Gre-Nal 450

Elenco se reapresenta na quarta-feira pela manhã no CT Luiz Carvalho

Filipe Duarte

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