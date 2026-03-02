Por desgaste físico, Grêmio dá folga de dois dias após vitória no clássico Gre-Nal 450

Castro explicou que já havia planeado o descanso aos atletas independe do resultado no clássico. Jeff Botega / Agencia RBS

Os jogadores do Grêmio terão dois dias de folga para saborear a vitória de 3 a 0 no Gre-Nal. Porém, a folga dada para o elenco não veio como prêmio pela vantagem construída na Arena, e sim pelo temor de uma fadiga física e mental pela sequência de jogos.

Em entrevista coletiva, o técnico Luís Castro explicou que repete a estratégia adotada após o jogo de ida da semifinal do Gauchão, quando os atletas também receberam o mesmo período de descanso após o empate em casa com o Juventude.

— A equipe está crescendo nas quatro dimensões de rendimento: mental, física, técnica e tática. Agora, sabemos que a sobrecarga de jogos vai provocar algum desgaste. Aliás, por isso já tínhamos previsto dar dois dias livres após este jogo. Eu admiro muito todos os jogadores do futebol brasileiro, porque realmente é uma dose elevadíssima de jogos. Então, a fadiga do sistema nervoso central é enorme, porque a mente está sempre a trabalhar. Sai de um jogo e já estar a pensar no outro Por isso, vou dar dois dias livres, que já estavam planeados fosse qual fosse o resultado. No outro jogo foi exatamente isso. Futebol é feito de convicção e não pelo resultado —comentou ele.

Desta forma, a reapresentação do elenco gremista ocorre na manhã da próxima quarta-feira (4), no CT Luiz Carvalho. A exceção fica por conta de jogadores que fazem fisioterapia, que devem comparecer já no dia anterior.