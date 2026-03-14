Pontos fortes e fracos do Grêmio nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão

Carlos Vinícius é o artilheiro da competição. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar de ter se sagrado campeão gaúcho há menos de uma semana, o Grêmio ainda é considerado um time em construção por seu treinador. E os números da equipe no Brasileirão comprovam isso.

Encerrada a quinta rodada, Zero Hora consultou o site de estatísticas Sofascore e levantou os pontos fortes e fracos da equipe que ocupa a nona colocação na tabela, tendo sete pontos conquistados.

— A equipe está em processo de formação, claramente. O nosso momento defensivo é algo que requer ainda muito trabalho, muita coordenação. Temos muitos momentos ao longo do jogo em que temos muitas deficiências defensivas. A nível ofensivo, as coisas, quando nós estamos bem coordenados e com aqueles jogadores que normalmente estão disponíveis para jogo — analisou o técnico Luís Castro após o empate com o Bragantino na Arena.

Eficiência ofensiva

O Grêmio tem o segundo melhor ataque, com nove gols marcados, sendo superado apenas pelo Palmeiras, que balançou as redes adversárias 13 vezes. Porém, chama a atenção a eficiência ofensiva da equipe. Afinal, é apenas o 14º time que mais finaliza: 12,4 chutes por jogo.

Grande parte disso se deve ao aproveitamento de Carlos Vinícius. Goleador do campeonato com cinco gols, o centroavante gremista é o 14º atleta que mais finalizou (média de 2,6 por jogo), aparecendo atrás do meia Philippe Coutinho e do atacante Andrés Gómez, do Vasco, com média de 5,7 e 4,8 chutes por jogo. O primeiro, inclusive, já deixou o clube carioca.

Lateral desarmador

Marlon é o atleta com melhor média de desarmes do campeonato. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar de ter a quarta pior defesa do Brasileirão, com nove gols sofridos, o Tricolor se destaca em dois quesitos defensivos: é líder em interceptações (média de 11 por jogo) e o segundo time que mais desarmou (média de 17,4 por jogo), atrás somente do Remo (18,2).

Neste último ponto, aliás, o destaque é o lateral-esquerdo Marlon, sendo o maior "ladrão" do campeonato: 4,2 desarmes por partida.

Jogo direto

A posse de bola não é uma das virtudes do Grêmio de Luís Castro. No ranking de equipes que mais retêm a bola durante os jogos, o Tricolor seria apenas o 13º colocado, com 47,2% de posse.

Adepto de um jogo mais direto, o time se destaca no acerto em bolas longas (média de 22,6 por jogo), ficando atrás somente do Corinthians (média de 25). Os zagueiros Balbuena, com média de cinco lançamentos certos, é o quinto jogador do campeonato neste quesito, enquanto o líder é o argentino Juan Freytes, do Fluminense (média de 6,6).