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Pelaipe explica limpa no vestiário do Grêmio e a ascensão dos jovens da base: “Apostamos muito neles”

Programa "Paredão do Guerrinha" vai ao ar a partir das 21h deste sábado (21), na Rádio Gaúcha

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