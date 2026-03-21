Pelaipe explica limpa no vestiário do Grêmio e a ascensão dos jovens da base: “Apostamos muito neles”

Dirigente de futebol tem quase 50 anos de experiência. Duda Fortes / Agencia RBS

O Paredão do Guerrinha recebe, neste sábado (21), o executivo de futebol do Grêmio Paulo Pelaipe. O programa pode ser ouvido a partir das 21h na Rádio Gaúcha e no Spotify.

Na conversa, o dirigente com quase 50 anos de experiência no ramo falou sobre o início da carreira no futsal, a trajetória no Tricolor, o cenário atual do futebol brasileiro e a reformulação feita no elenco gremista desde o início do ano.

Com o objetivo de enxugar o plantel, o departamento de futebol promoveu 21 saídas, subiu jogadores da base e promoveu contratações pontuais. Pelaipe falou como foram as negociações:

— Foram momentos difíceis, negociações difíceis porque alguns jogadores queriam ficar no Grêmio. Mas o clube tinha a convicção que era importante, naquele momento, eles terem novos ares, novas equipes, e que nós precisávamos oxigenar o plantel pra dar passagem a esses jovens que nós acreditávamos que poderiam dar uma resposta no campo.

Luís Castro, acostumado a trabalhar com a formação de jovens jogadores, encontrou uma safra promissora no Grêmio. Gabriel Mec, Tiaguinho e Roger são alguns nomes que já tiveram oportunidades com o treinador, além de Viery, que assumiu a titularidade da zaga ao lado de Gustavo Martins, também criado na base do clube. O dirigente explica que o aproveitamento dos garotos é estratégico em um cenário de valores cada vez mais altos e escassez de recursos.

— Apostamos muito neles, é fundamental ter essa essência, porque hoje em dia, se só contratar jogador, gastar dinheiro, nós não temos como. O Grêmio não tem essa disponibilidade. Então nós precisamos revelar um Gustavo Martins, um Viery, nós precisamos revelar um Tiaguinho, precisamos revelar jogadores. Porque esses meninos, além de dar o retorno técnico que nós esperamos em campo, também dão retorno financeiro no futuro — enfatizou.