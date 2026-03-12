Pavon ressurge no Grêmio em nova posição e deve ser titular contra o Bragantino

Pavon teve atuação elogiada nos Gre-Nais da decisão do Gauchão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois das críticas e contestações, Pavon encontrou seu espaço no Grêmio. Mas agora não é mais como atacante, posição onde era esperado que ele desse sua contribuição quando foi contratado junto ao Atlético-MG em 2024.

Depois das dificuldades, o argentino foi testado em uma nova posição nas últimas semanas. Agora como lateral-direito, o camisa 7 cresceu de rendimento e terá outra oportunidade nesta quinta-feira (12) de garantir que seguirá entre as opções de Luís Castro. Ele é uma das esperanças da equipe para a partida contra o Bragantino, às 21h30min na Arena, válida pela 5ª rodada do Brasileirão.

De alternativa emergencial, o agora lateral se afirmou com o rendimento nas duas finais do Gauchão. Bastou que ele desse alguns passos atrás no campo para encontrar seu lugar no time. Uma experiência que Castro disse ter recuperado da época que o argentino ainda defendia o Boca Juniors.

— Confio (no Pavon como lateral), senão não colocaria. O Pavon já fez alguns treinos naquela posição. No Boca, já fez 12 ou 13 jogos onde se sentiu à vontade na posição, portanto não é novidade para ele. Teve um bom desempenho — comentou, após a vitória sobre o Atlético-MG.

Adaptação rápida

Ex-lateral do Grêmio e campeão da Libertadores pelo Tricolor, Edison considera que Pavon está se adaptando rápido à nova função.

— Sabemos que para atacar ele já faria essa função muito bem. No segundo jogo da final provou que pode render e fazer a função tranquilamente. Foi exigido na parte defensiva e conseguiu fazer a linha de quatro muito bem.

Edison também destaca o ótimo vigor físico para subir ao ataque e recompor rapidamente.

— Passaram muitos atletas nessa função durante algum tempo e nenhum conseguiu se firmar até agora. Pavon é um jogador que se entrega, que dá a vida em campo.

Exemplos no futebol

A história tem alguns exemplos deste movimento. Cafu, no São Paulo, é um dos mais famosos. Telê Santana viu a qualidade técnica do atacante e resolveu o utilizar como lateral.

O Grêmio de 2026 também conta com um jogador convertido para a função. Caio Paulista era atacante nos tempos do Avaí. Foi contratado para jogar na posição pelo Fluminense. Sob o comando de Fernando Diniz, passou a ter oportunidade como lateral-esquerdo. No ano seguinte, no São Paulo, se firmou na nova posição e foi um dos destaques da equipe paulista.

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Composição na defesa

Após a conquista do Gauchão, com a boa atuação do atacante improvisado no sistema defensivo, o técnico do Grêmio reforçou a disputa em aberto na posição. Mas comentou que o encaixe atual das peças no setor deu boa resposta. Principalmente pela proteção que a defesa formada por Viery e Gustavo Martins ganhou com a fixação de Noriega como primeiro volante. Além de contar com a dobradinha entre Enamorado e Pavon no lado direito.

— Hoje, os jogadores estão muito cultos em relação às missões que têm em campo. Pavon já tinha feito no Boca como lateral-direito, quase 20 jogos. Marcos (Rocha) e João (Pedro) entendem bem a situação, aquele que tiver mais rendimento, vai jogar. É uma gestão de meritocracia. Não há desconforto algum — explicou.

Mesmo com a solução momentânea, a direção ainda monitora o mercado em busca de outra opção para a posição. Marcos Rocha estará no banco de reservas nesta quinta, como opção para enfrentar o Bragantino. João Pedro está em tratamento para uma lesão muscular e o jovem RJ, das categorias de base, é utilizado nos treinos e observado pela comissão técnica para o futuro.