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Pais de Arthur falam sobre o amadurecimento do capitão do Grêmio: "Aprendeu muito lá fora"

Airton e Lúcia se juntam à torcida pelo título gaúcho. Conquista pode ser a primeira do filho como capitão gremista

Saimon Bianchini

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