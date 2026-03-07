Pais de Arthur falam sobre o amadurecimento do capitão do Grêmio: "Aprendeu muito lá fora"

Airton e Lúcia de Melo vieram de Goiás. Saimon Bianchini / Agência RBS

Além dos 7,3 mil gremistas que acompanharam e vibraram com a equipe no último treino antes da final do Gauchão, neste sábado (7), pela manhã, na Arena, dois torcedores ilustres presenciaram a preparação para a final nas arquibancadas da Arena.

Airton e Lúcia de Melo, pais de Arthur, vivem a expectativa especial pelo Gauchão. Além da possibilidade de conquista de mais um título pelo filho, a taça pode ser a primeira dele como capitão de uma equipe.

Aos 29 anos, Arthur voltou a Porto Alegre no ano passado, após sete anos na Europa. Passou por Espanha, Itália e Inglaterra, vestiu a camisa da Seleção Brasileira, mas voltou ao clube que o projetou para o mundo com o título da Libertadores em 2017.

Ganhar o estadual, apesar da trajetória e bagagem na Europa, diante do maior rival, é algo importante. Os pais acreditam no gosto especial para o volante:

— A expectativa é muito grande, viemos para ver a partida, torcer muito e esperamos que o Grêmio vença e levante a taça — declarou Airton.

— É muito gratificante. O Arthur é cria do Grêmio, saiu e voltou, que Deus o abençoe aqui — lembrou a mãe.

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Ostentar a braçadeira é algo novo para Arthur. Ele não teve essa responsabilidade na passagem anterior e nem nas outras camisas que vestiu. Desta forma, a taça do estadual de 2026 pode ser a primeira levantada pelo jogador como figura central:

— É uma honra ver ele ser capitão de um time tão grande como o Grêmio, onde já passaram tantos grandes jogadores. É uma emoção muito grande — disse o pai.

Os pais apontam o amadurecimento do filho na Europa. Na Espanha, além do Barcelona, ele atuou pelo Girona, na Inglaterra, pelo Liverpool, e na Itália, na Juventus, atual detentora dos direitos, e pela Fiorentina.

— Ele aprendeu muito lá fora. A idade também, agora um pouco mais velho, está mais maduro e experiente. Tem ajudado o Grêmio e espero que continue ajudando muito — finalizou Airton.

— Na Europa, tudo é diferente. Ele queria voltar para casa, sentir o calor da torcida, dos pais, do país, da cultura brasileira — complementou Lúcia.

Os pais, que vieram de Goiás, foram chamados pelo filho para o gramado, cumprimentar os demais companheiros do volante e os dirigentes. Relembraram histórias com Odorico Roman, que já tinha trabalhado com Arthur em 2017 e 2018, quando o atual presidente era vice de futebol.