Os relacionados do Grêmio para o Gre-Nal 450; veja retornos, ausências e provável escalação

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para o Gre-Nal 450, neste domingo (1), na Arena, com as ausências de João Pedro e Balbuena, fora por problemas físicos, e com os retornos de Arthur, Willian, Tetê e Monsalve.
A escalação gremista para o clássico ainda é um mistério. Porém, sem a presença de João Pedro, que sofreu uma lesão muscular na coxa, a tendência é que de Pavon seja mantido na lateral direita.
Na zaga, Luís Castro relacionou Gustavo Martins e Viery, potenciais titulares, além dos experientes Kannemann e Wagner Leonardo, que devem ser opções no banco de reservas. Uma possível escalação para o clássico tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena. O confronto é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A partida de volta será disputada no próximo final de semana, no Beira-Rio.
Lista de relacionados
- Goleiros: Weverton e Grando
- Laterais: Marlon, Caio Paulista e Marcos Rocha
- Zagueiros: Gustavo Martins, Viery, Kannemann e Wagner Leonardo
- Volantes: Arthur, Dodi, Noriega e Tiago
- Meias: Willian, Gabriel Mec, Roger e Monsalve
- Atacantes: Amuzu, André Henrique, Enamorado, Pavon, Carlos Vinícius e Tetê
