Os números da campanha do Grêmio no título do Gauchão; veja infográfico

Weverton comemora com a taça do Gauchão. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio sagrou-se campeão do Gauchão 2026 neste domingo (8) após o empate no Gre-Nal 451, disputado no Beira-Rio. O resultado de 1 a 1, combinado com a vitória sobre o rival por 3 a 0, no domingo (1º), deu o título do Estadual ao Tricolor, o 44º de sua história.

Com uma campanha instável no início, o time de Luís Castro foi aos poucos encontrando o melhor caminho e conseguiu a superação justamente na hora decisiva.

Após a primeira fase, os altos e baixos seguiram nos mata-matas. Primeiro, o Tricolor suou para superar o Novo Hamburgo nas quartas de final, vencendo o Anilado somente por 1 a 0 na Arena.

Depois, nas semifinais, fez um enfrentamento de igual para igual com o Juventude. A classificação foi obtida nas cobranças de penalidades em Caxias do Sul, depois de dois empates em 1 a 1.

E então vieram os Gre-Nais. No primeiro, o Grêmio fez sua melhor partida no campeonato. Aplicou uma goleada sobre o rival de 3 a 0. No último jogo do Gauchão, o Tricolor empatou contra o Inter e garantiu o troféu e a volta olímpica.

Veja no infográfico os números do Tricolor