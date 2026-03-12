Os motivos das três principais ausências na lista de relacionados do Grêmio

A lista de relacionados do Grêmio para a partida contra o Bragantino, às 21h30min desta quinta-feira (12), tem três novas ausências. Arthur, Willian e Wagner Leonardo não estarão no campo e nem no banco do jogo que ocorre na Arena, pelo Brasileirão.
O volante sofreu uma lesão muscular grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda, e deve parar por duas a três semanas. Ele deve ser substituído por Nardoni.
Willian tem um quadro de virose e também é baixa. O atacante é reserva, mas constantemente utilizado por Luís Castro.
Já Wagner Leonardo não tem problema clínico. Ele não foi relacionado por opção do treinador. A decisão ocorre após duas expulsões seguidas: contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e contra o Inter, pelo Gauchão.
Por outro lado, o Tricolor conta com Juan Nardoni e Leo Pérez para o confronto com os paulistas. Os recém-contratados não foram inscritos a tempo no estadual, mas podem jogar na competição nacional.
O provável Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Amuzu, Monsalve e Enamorado; Carlos Vinícius.