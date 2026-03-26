Os ex-jogadores do Grêmio que entram em campo nesta data Fifa

Emprestado ao Portland Timbers, Aravena representa o Chile. DANIEL DUARTE / AFP

A data Fifa de março conta com a presença de nomes conhecidos do Grêmio. Além dos jogadores do elenco atual (Balbuena e Noirega), outros dois ex-atletas do Tricolor participarão de amistosos de suas seleções nos próximos dias.

O atacante Aravena, emprestado pelo Grêmio ao Portland Timbers, representa o Chile. Já Campaz, hoje no Rosario Central, segue como opção da Colômbia. Os colombianos já estão garantidos na próxima Copa do Mundo, enquanto os chilenos não têm mais chances de classificação.

Quando jogam

Os colombianos terão os mesmos adversários do Brasil nesta data Fifa. Campaz pode atuar no amistoso contra a Croácia, na quinta-feira (26), às 20h30, nos Estados Unidos. Depois, a equipe encara a França no domingo (29), às 17h, também em solo norte-americano.

Já o Chile de Aravena entra em campo na Oceania. A seleção enfrenta Cabo Verde no dia 27 de março, à meia-noite (horário de Brasília), e depois encara a Nova Zelândia no dia 30, às 3h15min (de Brasília), ambos os jogos disputados em território neozelandês.