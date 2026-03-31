Os caminhos para o Grêmio bater o Palmeiras na retomada do Brasileirão 

Luís Castro, técnico do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

É das tarefas mais difíceis do futebol brasileiro a que o Grêmio encara na quinta-feira (2). Enfrentar o Palmeiras em São Paulo é das missões mais complicadas. Trata-se do líder do Brasileirão. Dono do melhor ataque. E do trabalho mais longevo da Série A.

Difícil não é impossível. Entre as equipes da Primeira Divisão, o Palmeiras, junto com o Fluminense, está na segunda colocação no quesito derrotas no ano. São três. A melhor marca é do Bahia, com duas. Os responsáveis por bater o time de Abel Pereira em 2026 foram o Vasco, de Renato Portaluppi, o Novorizontino, de Enderson Moreira, e o Botafogo-SP, de Claudio Tentacati.

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— A marcação média-alta ainda é o melhor remédio, o veneno contra eles, em virtude da característica de jogo. Eles têm essa característica de jogadores de preenchimento de área, de muita infiltração, de bastante cruzamento. Então, eu vejo que você tem que afastar o máximo que puder dessa característica que eles têm — avalia Tencati.

A equipe de Ribeirão Preto segurou o resultado mesmo com um jogador a menos desde os 15 minutos do segundo tempo. O Palmeiras jogou com a maior parte do time reserva. Também conta, agora, com a presença do colombiano John Árias, autor de dois gols nos últimos dois jogos do Palmeiras.

A presença do atacante é um dos tantos pontos de atenção que o time gremista terá. O ataque pelos lados do campo. A função exigirá muito auxílio dos ponteiros com os laterais. Sem tanto poder de marcação, Tetê pode voltar para o banco de reservas, com Enamorado como titular.

— Enfrentar o Palmeiras fora de casa, mesmo em Barueri, é o desafio mais difícil do Brasileirão — sentencia Cristiano Munari, comentarista do Grupo RBS. — Uma maneira que o Luís Castro pode tentar minimizar os danos e colocar em campo um time com grande capacidade de marcação pelos lados. Enamorado e Amuzu nas pontas terão que ser defensores em grande parte do jogo.

Ele acredita que dessa vez a formação utilizada contra o Vasco, com Pérez, Nardoni e Arthur, tenha um encaixe melhor pela força ofensiva do adversário. O Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão, com 17 gols.

— Dessa vez faz sentido ter os volantes no meio-campo. Quando tiver a bola, a aposta deve ser na velocidade pelos lados e tentar acionar Carlos Vinícius — destaca Munari.

Sem a bola, o Palmeiras apresenta duas posturas complementares. Primeiro, pressiona para roubar a bola perto do gol adversário. A marcação é encaixada. A movimentação para abrir espaço será essencial.

— Sair dessa marcação por encaixe é onde você vai ter uma variação de posicionamentos. O Grêmio tem condições pela característica do Luís Castro. Pela maneira que ele trouxe a agressividade, a marcação, de ser um time envolvente, mas também agressivo na marcação — opina Tencati.