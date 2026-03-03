Os bastidores de como Monsalve virou titular do Grêmio no Gre-Nal 450

Monsalve foi uma das surpresas para o Gre-Nal 450. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Uma das novidades do técnico Luís Castro no Gre-Nal 450 foi a entrada de Monsalve no time titular. Recuperado de lesão, o colombiano voltou aos treinamentos sem restrições no início da semana de preparação para o clássico.

A primeira atividade totalmente liberado e sem qualquer resquício da lesão muscular que o afastava dos jogos desde o início de fevereiro ocorreu na terça-feira (24). No entanto, a decisão sobre sua utilização contra o Inter ainda dependia de outros fatores.

A estratégia era contar com o jogador em plenas condições físicas. Mesmo com a certeza de que Monsalve estaria 100% cinco dias antes do clássico, a definição só seria feita um pouco antes da partida. Luís Castro também aguardava os retornos de Willian e Tetê.

Willian se recuperava de um edema na coxa e só retomou os treinamentos dois dias depois do colombiano. Tetê também iniciou a preparação para o Gre-Nal apenas na quinta-feira (26).

Grupo quase completo

Foram três atividades com o grupo praticamente completo à disposição da comissão técnica. Mesmo com Willian e Tetê liberados, a escolha do treinador se estendeu até a véspera do jogo.

No último treinamento antes do Gre-Nal 450, em atividade aberta à imprensa e à torcida, todos os atletas participaram normalmente.

Willian, Tetê e Monsalve realizaram todos os exercícios propostos, mantendo o mistério em torno da escalação gremista, mas foi nesse momento que Luís Castro bateu o martelo em relação ao time titular. Antes da abertura do treinamento, Monsalve já havia sido definido entre os titulares.

Para o próximo clássico, no Beira-Rio, Luís Castro poderá realizar novas mudanças na formação titular. Willian e Tetê disputarão posição com Monsalve e Enamorado.