Permanência de Arthur, reforços e novo patrocinador: o que Odorico Roman disse no "Bola nas Costas"

Presidente esteve nos estúdios da Rádio Atlântida. Sofia Siebiger / Agência RBS

Os primeiros 100 dias da gestão Odorico Roman à frente do Grêmio tiveram o título do Gauchão como a cereja do bolo. A conquista do estadual dá confiança para que o presidente siga tomando suas atitudes visando um ano sem correr o risco do rebaixamento.

Em entrevista ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, o presidente gremista projetou a temporada do Tricolor e escondeu onde o time pode chegar em 2026.

— Temos uma ideia de onde o Grêmio pode chegar, mas não vou revelar. O grupo tem potencial, reforçamos em algumas posições, fizemos uma redução drástica porque um grupo muito grande faz com que o trabalho não possa ser otimizado. O Grêmio tem condições de fazer boas campanhas e ter tranquilidade na temporada — ressaltou.

Odorico também reconheceu a importância da conquista do Gauchão para a sequência do trabalho.

— Como torcedor, quando perde, se minimiza o Gauchão. Qualquer campeonato é importante. Tivemos uma certa turbulência, mas confiamos no trabalho e o time engrenou no momento certo, na reta final. Queríamos muito ganhar.

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (12), contra o Bragantino, na Arena, pelo Brasileirão.

Confira outros trechos da entrevista

Patrocinador máster

Temos conversado com algumas empresas. Nossa ideia é de não ter um patrocinador de bet. Porém, essa negociação complexa. São duas empresas grandes. Não sei se vai ser possível avançar logo nesse terreno. No máximo abril, vamos definir isso. Temos cinco empresas interessadas, três bets e duas não bets. A mais próxima é uma empresa muito grande.

Gestão da Arena

Temos uma equipe na Arena muito boa. Não fizemos mudanças significativas e temos um CEO que tem experiência. O Alex Leitão geriu o estádio do Orlando City. Estamos reaprendendo o processo de gerir um estádio. O comportamento do torcedor mudou. São variáveis que influenciam a ida do torcedor.

Reforços e permanências

Sabemos que podemos reforçar o grupo em alguns pontos, mas no momento vamos tocando com o que temos. Temos uma linha de ação para tratar desse assunto. Queremos que o Arthur fique. Vamos tratar para assegurar a permanência.

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