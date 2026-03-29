O que se sabe sobre a renovação de Amuzu com o Grêmio

Duda Fortes / Agencia RBS

Há quase um mês tratando da renovação com o atacante Francis Amuzu, o Grêmio vê o ponta valorizado pelo desempenho em 2026. As negociações para ampliar o vínculo com o jogador não avançaram, e o ganês poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir de julho, caso não haja acerto com o Tricolor.

A gestão anterior ofereceu, entre salário e luvas, um valor que representa um dos maiores custos do elenco gremista. Amuzu teve dificuldades de adaptação com a cultura e o idioma e começou a ter bom rendimento em campo apenas no segundo semestre.

Em 2025, foram cinco gols e três assistências, em 33 partidas. Agora, em apenas 16 jogos, Amuzu tem quase os mesmos números: quatro gols, dois em Gre-Nais, e três assistências.

O Tricolor sinalizou o desejo de manter valores semelhantes para renovar o contrato por mais tempo, enquanto o estafe do atleta deseja uma valorização salarial.

Pré-contrato

Amuzu não tem cláusula de renovação automática como outros jogadores. Se não houver um acerto nos próximos meses, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

Possuir nacionalidade belga facilitaria uma volta ao mercado europeu, pois não ocuparia uma vaga extracomunitária.