O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio com o Bragantino

Tricolor teve várias chances desperdiçadas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na primeira partida após o título do Gauchão, o Grêmio apenas empatou em casa com o Bragantino, nesta quinta (12), na Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão.

O time treinado por Luís Castro abriu o placar com Carlos Vinícius, mas sofreu o empate em um belo lance de Rodriguinho no segundo tempo. Depois de cinco rodadas, o Grêmio está na nona colocação com sete pontos.

Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre o empate do Grêmio com o Bragantino.

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