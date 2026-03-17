O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio com a Chapecoense

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileiro. O Tricolor empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta segunda (16), e subiu para o sétimo lugar na tabela.
Os gols foram marcados por Walter Clar, para os catarinenses, e Nardoni, para o Tricolor. Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre o empate do Grêmio com a Chapecoense.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
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