O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio com a Chapecoense

Tricolor empatou em 1 a 1 na Arena Condá. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileiro. O Tricolor empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta segunda (16), e subiu para o sétimo lugar na tabela.

Os gols foram marcados por Walter Clar, para os catarinenses, e Nardoni, para o Tricolor. Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre o empate do Grêmio com a Chapecoense.