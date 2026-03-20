O que os colunistas de GZH disseram sobre a vitória do Grêmio e a lesão de Marlon

Grêmio termina a rodada na sétima colocação do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio bateu o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), na Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Camutanga, contra, e Amuzu.

Embora o bom resultado em casa, a noite também foi marcada pela fratura na perna direita do lateral-esquerdo Marlon. O jogador precisou deixar o estádio na ambulância.

Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a partida entre Grêmio e Vitória na Arena e também sobre a lesão de Marlon.

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