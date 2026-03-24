O prazo mais otimista para Marlon retornar ao time do Grêmio

Marlon vai se apresentar no CT Luiz Carvalho. Duda Fortes / Agencia RBS

O lateral-esquerdo Marlon vai retirar, nos próximos dias, o gesso que imobiliza o tornozelo direito, fraturado na partida diante do Vitória, no último dia 19 de março, para iniciar a fisioterapia no CT. A projeção mais otimista é de um retorno logo após a Copa do Mundo.

O prazo oficial divulgado pelo Grêmio aponta para um afastamento de até cinco meses dos gramados. No entanto, em um cenário mais otimista, o próprio atleta trabalha com uma redução de até 30 dias nesse período longe dos jogos.

Caso se confirme um tempo um pouco mais curto do que o projetado inicialmente, Marlon retornaria entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão após a Copa do Mundo.

No dia 22 de julho, pouco mais de quatro meses após a fratura, o adversário será o Mirassol, no interior paulista. Já no dia 26 de julho, na abertura do returno do Brasileirão, contra o Fluminense, na Arena, Marlon também poderia ser escalado.

Processo de recuperação

O jogador iniciará, no CT Luiz Carvalho, os protocolos de recuperação da cirurgia. Nessas primeiras semanas após o procedimento, ele dará início ao processo de fisioterapia junto ao departamento físico do Grêmio.

Posteriormente, o lateral-esquerdo retomará atividades físicas mais intensas, com trabalhos sem bola no campo, evoluindo para atividades com bola, fase de retreinamento e, por fim, ficará à disposição da comissão técnica.