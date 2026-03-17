"O objetivo é chegar na Libertadores": o que disse Luís Castro após empate do Grêmio contra a Chapecoense

LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

O Grêmio de Luís Castro tem uma meta traçada para o Brasileirão: chegar na Libertadores de 2027. O treinador português afirmou isso após empate do Tricolor, nesta segunda-feira (16), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

— Desde o início da temporada que nós traçamos um objetivo internamente. E esse objetivo é claro: chegar na Libertadores, e é para isso que vamos trabalhar muito, por esse objetivo.

Após seis rodadas do Brasileirão, o Grêmio ocupa a sétima posição, com oito pontos conquistados. Na teoria, uma boa colocação. No entanto, na prática, poderia ser melhor.

Na rodada passada, o time comandado por Castro ficou no empate contra o Bragantino, na Arena, após abrir o marcador. O roteiro foi parecido em Chapecó. Mesmo jogando fora de casa, esperava-se um resultado melhor do Grêmio.

— Nós dominamos boa parte do jogo, mas, mais perto do fim, a Chapecoense arriscou um pouco mais. Tivemos muitos erros técnicos ao longo do jogo. O último passe para a finalização, quando chegávamos, muitas vezes falhávamos. Tivemos algumas chances de gol e podíamos ter fechado, assim como no último jogo. Arriscamos até ao fim. Tínhamos como objetivo a vitória — explicou o treinador.

O próximo desafio do Grêmio será na quinta-feira (19), em casa, diante do Vitória. Questionado se faria alguma promessa para o jogo, Castro foi enfático na resposta:

— Eu sei que o mundo gosta muito de promessas. O que eu prometo na minha vida é trabalhar. De forma digna, entrego-me totalmente ao jogo e exijo que os meus jogadores se entreguem. Se a bola do Tetê e entra fica 2 a 1, e estávamos aqui batendo palmas, todos contentes. O que eu prometo é trabalho, não sei fazer mais nada na vida. Trabalho desde os 17 anos, não sei fazer algo diferente.

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Dificuldades de enfrentar a Chapecoense

— Nós sabíamos que o lado esquerdo era muito mais ofensivo que o direito, e quando chegavam através do corredor direito apareciam muitos jogadores na área. Quando chegavam pelo corredor esquerdo apareciam com menos, e mais presença à entrada da área. Tivemos todas essas dificuldades que a Chapecoense ia nos dar. Aliás, não perdeu ainda no estádio no Campeonato Brasileiro, e é uma equipe que coloca outra dificuldade: nos põe um bloco baixo, que nos faz propor, deixa-nos tomar conta do jogo e depois nos contra-ataques rápidos é muito letal. Sabíamos disso, equilibramos quase sempre bem a equipe e sabiam que íamos ter iniciativa do jogo. É normal acontecer isso. Os 65% x 35% de posse diz bem sobre a estratégia.

Torcida decepcionada?

— Falando de torcida, sempre apaixonada, sempre entregando, obrigado a todos que vieram ao estádio, a energia que nos passaram. A manifestação da torcida no final, que reconheceu o trabalho e a nossa entrega. A torcida que esteve aqui eu não vi aquilo que você está a dizer (decepção). Mas é a minha opinião, não estou dizendo que o torcedor não está triste. Ele está triste, nós estamos tristes. Mas não estavam nos vaiando no fim porque há falta de trabalho. Reconheceram que nós nos entregámos ao trabalho. Às vezes não da melhor forma. Pode ser decepção em outras áreas, onde normalmente acontecem. Aqui no estádio, não, foi uma presença boa, uma energia boa e obrigado à torcida. Obrigado pela forma como nos envolveu e como nos empurrou para tentar a vitória.

Troca de lado de Nardoni e Monsalve

— O corredor esquerdo no primeiro tempo, foi extremamente dinâmico, que chegou bem à frente. Os três jogadores sempre muito envolvidos, o Monsalve chegou muito à frente. Gostei e mudamos pelo conforto daquilo que é o Nardoni no seu jogo e do Monsalve no seu jogo. A dupla tinha sido Artur e Monsalve, que é diferente de uma dupla Nardoni e Monsalve. Então as coisas se ajustaram bem pelo corredor esquerdo e fiquei satisfeito com a produção deles.

Noriega como zagueiro

— Quando o Noriega jogou de zagueiro foi muito criticado porque não tinha velocidade para a função. Agora que o Noriega está jogando como volante, ele precisa ir para a zaga? Não vejo o futebol assim, não vejo desse ângulo. O Noriega é um volante que tem o recurso de jogar como zagueiro. Tive zagueiros disponíveis. Hoje jogou o Viery e o Balbuena. Ainda temos outras opções. Portanto, temos zagueiros que chegam para fazer a função. É muito jogo de forma seguida, é muita coisa para falar. Até os nomes dos meus jogadores já comecei a esquecer.

Mudanças para o próximo jogo?

— Agora no jogo de quinta ainda não pensei, estávamos totalmente focados neste. Quando a equipe se encontra num bom desempenho, a nossa avaliação é que a equipe estava com muita chegada. Já tínhamos trocado os pontas, que normalmente trocamos quando a são os que apresentam mais desgaste, e fizemos mudanças ao longo do jogo. Enamorado, William e o Mec entraram. O Monsalve, que se apresentou também desgastado, já tinha se desgastado no último jogo. Até o final não sentimos mais nenhum jogador cair de produção. A equipe foi andando e crescendo, ao passo que foi criando situações, não sentimos essa necessidade. Reagimos em função daquilo que é a necessidade, porque não pensei no jogo seguinte, estávamos totalmente focados em tentar ganhar este. Então é isso, no próximo jogo, tal como eu lhe disse, não sei se vamos fazer muitas mudanças. Vamos primeiro avaliar os jogadores e ver em que estado eles se encontram. Agora vamos encontrar uma equipe que está com cinco dias de descanso e a nossa vai ter dois. Estranho como é que estas coisas acontecem.