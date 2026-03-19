O juiz acertou ao voltar atrás na marcação de pênalti para o Grêmio? Veja a análise

O Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor na partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (19). Porém, após rever o lance no VAR, o árbitro Alex Gomes Stefano voltou atrás na decisão, causando a irritação dos torcedores presentes na Arena.
No lance, a bola é cruzada na área na direção de Carlos Vinícius. Ele disputa espaço com Camutanga e cai.
— O jogador do Vitória faz um tranco nas costas do Carlos Vinícius. O que me parece que causa a queda do Carlos Vinícius por baixo. Tem a carga no centroavante do Grêmio. O jogador do Vitória pega a perna do Carlos Vinícius e faz uma carga. Para mim o pênalti deve ser mantido — avaliou Diori Vasconcelos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha.
