O histórico dos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Grêmio em São Paulo

Último jogo entre as equipes em São Paulo terminou com vitória do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

Na volta do Brasileirão após a data Fifa, o Grêmio encara o Palmeiras, em jogo da nona rodada da competição. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena do Palmeiras, em São Paulo.

Em um encontro de duas equipes tradicionais, o recorte recente das partidas em São Paulo mostra vantagem palmeirense.

Nas últimas 10 partidas, o Palmeiras venceu sete vezes. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, foram cinco vitórias dos paulistas. São seis jogos de invencibilidade como mandante no confronto.

Do lado do Grêmio são apenas duas vitórias nos últimos dez encontros, sendo uma delas nas quartas de final da Libertadores de 2019, resultado que classificou o Tricolor. Há também um empate neste recorte.

Últimos 10 jogos entre Palmeiras e Grêmio em São Paulo

26/07/2025 - Palmeiras 1x0 Grêmio (Brasileirão) 08/11/2024 - Palmeiras 1x0 Grêmio (Brasileirão) 10/05/2023 - Palmeiras 4x1 Grêmio (Brasileirão) 07/07/2021 - Palmeiras 2x0 Grêmio (Brasileirão) 07/03/2021 - Palmeiras 2x0 Grêmio (Final da Copa do Brasil 2020) 15/01/2021 - Palmeiras 1x1 Grêmio (Brasileirão) 24/11/2019 - Palmeiras 1x2 Grêmio (Brasileirão) 27/08/2019 - Palmeiras 1x2 Grêmio (Quartas da Libertadores) 14/10/2018 - Palmeiras 2x0 Grêmio (Brasileirão) 1°/07/2017 - Palmeiras 1x0 Grêmio (Brasileirão)

Retrospecto geral do confronto

Vitórias do Palmeiras: 45 (44,56%)

45 (44,56%) Vitórias do Grêmio: 22 (21,78%)

22 (21,78%) Empates: 34 (33,66%)