O comportamento do Grêmio no último dia da janela de transferências

Luís Castro tem lista de jogadores fechada. Angelo Pieretti | Grêmio FBPA / Divulgação

A terça-feira (3) marca o último dia da primeira janela de transferências para os clubes brasileiros. A partir de agora, até o próximo dia 27 de março, apenas negociações internas poderão ocorrer, mas essa não é a tendência no Grêmio.

No discurso e também na prática, os dirigentes deixam claro o posicionamento do clube no mercado. Salvo oportunidades pontuais, "negócios de ocasião", neste momento o portão de desembarque na Arena do Grêmio está fechado. Da mesma forma, o portão de saídas foi encerrado após 21 despedidas.

Mesmo com a possibilidade de contratar atletas que disputaram os campeonatos regionais ou que estejam livres no mercado, a direção não deve realizar novos investimentos até o fechamento da chamada “janela caseira”, previsto para ocorrer até o dia 27 de março.

Para a temporada atual, o novo departamento de futebol do Grêmio investiu na contratação de seis atletas. Weverton e Tetê são considerados titulares. Os volantes argentinos Nardoni e Pérez aparecem como reforços com potencial status de titularidade. O lateral-esquerdo Caio Paulista e o atacante Enamorado completam a lista de reforços.