O calendário de jogos do Grêmio em abril

Luís Castro terá que alternar os times para as disputas dos jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

A pausa da Data Fifa, até o dia 1º de abril, será fundamental para a maratona de jogos que o Grêmio enfrentará a partir da retomada do Brasileirão. Entre o campeonato de pontos corridos, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a equipe de Luís Castro disputará nove partidas entre os dias 2 e 29 de abril.

A divisão de confrontos tem cinco jogos pelo Brasileirão, três pelo torneio continental e um pelo mata-mata nacional.

Apesar da sequência intensa, o Tricolor atuará em cinco oportunidades em Porto Alegre — quatro na Arena e o clássico Gre-Nal no Beira-Rio.

A viagem mais longa será para Santiago, no Chile, onde enfrentará o Palestino pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Os jogos do Grêmio em abril