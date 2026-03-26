O calendário de jogos do Grêmio em abril

A pausa da Data Fifa, até o dia 1º de abril, será fundamental para a maratona de jogos que o Grêmio enfrentará a partir da retomada do Brasileirão. Entre o campeonato de pontos corridos, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a equipe de Luís Castro disputará nove partidas entre os dias 2 e 29 de abril.
A divisão de confrontos tem cinco jogos pelo Brasileirão, três pelo torneio continental e um pelo mata-mata nacional.
Apesar da sequência intensa, o Tricolor atuará em cinco oportunidades em Porto Alegre — quatro na Arena e o clássico Gre-Nal no Beira-Rio.
A viagem mais longa será para Santiago, no Chile, onde enfrentará o Palestino pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
Os jogos do Grêmio em abril
- Palmeiras x Grêmio - 02/04 (QUI) - 21h30min - BRASILEIRÃO
- Grêmio x Remo - 05/04 (DOM) - 20h30min - BRASILEIRÃO
- Montevideo City Torque x Grêmio - 08/04 (QUA) - 21h30min - SULAMERICANA
- Inter x Grêmio - *11/04 (SAB) - data a ser confirmada - BRASILEIRÃO
- Grêmio x Deportivo Riestra - 14/04 (TER) - 19h - SULAMERICANA
- Cruzeiro x Grêmio - *19/04 (DOM) - BRASILEIRÃO
- Grêmio x Confiança-SE - *22 ou 23/04 (QUA OU QUI) - COPA DO BRASIL
- Grêmio x Coritiba - *26/04 (DOM) - BRASILEIRÃO
- Palestino x Grêmio - 29/04 (QUA) - 21h30min - SULAMERICANA