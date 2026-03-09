O ajuste tático de Luís Castro que mudou o rumo do Grêmio em 2026

Luís Castro fez ajuste pontual no meio-campo gremista. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O técnico Luís Castro mudou o rumo do Grêmio em meio ao Gauchão a partir de um ajuste pontual no meio-campo. A mudança deu certo, e o treinador superou a turbulência inicial, bateu o rival e conduziu o Tricolor ao título de campeão gaúcho.

Na avaliação da comissão técnica, a recuperação do time gremista após a derrota por 4 a 2 no Gre-Nal da fase de grupos, passa sobretudo por uma alteração de posicionamento.

Até a derrota naquele clássico disputado em 25 de janeiro, no Beira-Rio, Luís Castro utilizava dois volantes posicionados lado a lado (Arthur e Tiaguinho) e um camisa 10 (Cristaldo). Porém, após o revés diante do rival, o treinador concluiu que a ideia não estava dando certo.

— Quando jogávamos com uma dupla de volantes, não conseguíamos ter coordenação. Muitas vezes, os dois volantes andavam na mesma zona do campo, e aí o adversário recuperava a bola no corredor central e encarava a nossa linha defensiva de frente, sem qualquer oposição — diagnosticou o comandante.

O português promoveu um ajuste no meio-campo, posicionando apenas um primeiro volante à frente da zaga e adiantando Arthur para dividir as tarefas de armação com outro meio-campista, abrindo mão do camisa 10 tradicional.

Formação ideal

Após testes com alguns nomes, como Dodi e Edenilson, o treinador encontrou a formação ideal com Noriega como cabeça de área, Monsalve como meia pela direita e Arthur como meia esquerda. Os dois últimos passaram a triangular com os pontas e laterais, e o time melhorou defensiva e ofensivamente.

— A partir do momento em que nós tivemos um volante (Noriega) designado para tomar conta do corredor central e dar proteção aos zagueiros, claramente a equipe ficou mais equilibrada defensivamente. Esse triângulo de segurança dos zagueiros com esse volante é decisivo para equilibrar toda a equipe — completou o técnico.

O novo sistema deu certo nos melhores jogos do Grêmio na temporada: as vitórias sobre Botafogo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, e os dois Gre-Nais decisivos, que deram ao Tricolor o título do Gauchão.

Concorrência no meio-campo

A partir de agora, porém, para Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Arthur é o único titular absoluto do meio-campo. Noriega até está consolidado como primeiro volante, mas passará a ter a concorrência de Leonel Perez, contratado do Huracán-ARG. Já Monsalve terá que disputar a vaga de meia direita com Nardoni, contratado do Racing.

Após o título do Gauchão, o grupo do Grêmio recebeu folga nesta segunda (9). A reapresentação ocorre na terça (10), visando à partida de quinta (12), contra o Bragantino, pelo Brasileirão.