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Novos donos das camisas 6, 8 e 10: como ficou a numeração do Grêmio após as últimas saídas

Tricolor fez mudanças no elenco para o começo da temporada de 2026

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