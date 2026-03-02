Novos donos das camisas 6, 8 e 10: como ficou a numeração do Grêmio após as últimas saídas

Arthur (esquerda) assumiu a camisa 8. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem passado por uma mudança no grupo de jogadores no começo da temporada de 2026. Até o momento, já são 21 saídas de atletas, ou por negociação ou por rescisão de contrato.

Os movimentos gremistas fizeram com que existissem trocas na numeração dos jogadores remanescentes no elenco.

As mais notáveis e recentes são as mudanças de Arthur, Willian e Gustavo Martins. Arthur de vestir a 29, que o consagrou como campeão da Libertadores em 2017, e assumiu a 8, deixada por Edenilson.

Willian é o novo camisa 10 do Tricolor e estreou o número no clássico Gre-Nal do último final de semana. O meia vestia, até então, a 88. Outra troca vista no jogo contra o Inter foi a do zagueiro Gustavo Martins.

Desde que começou no profissional, o defensor usava a camisa 53. No entanto, na Arena, assumiu o número 6, que era de Cuéllar. O colombiano ainda não teve a rescisão de contrato anunciada, mas não seguirá no Grêmio para o restante do ano.

Goleiros

1 - Weverton

12 - Gabriel Grando

24 - Thiago Beltrame

Laterais

23 - Marlon

18 - João Pedro

38 - Caio Paulista

14 - Marcos Rocha

Zagueiros

3 - Wagner Leonardo

4 - Kannemann

6 - Gustavo Martins

2 - Balbuena

44 - Viery

43 - Luís Eduardo

Meias

5 - Nardoni

33 - Pérez

11 - Monsalve

65 - Riquelme

20 - Villasanti

10 - Willian

8 - Arthur

17 - Dodi

19 - Noriega

39 - Tiaguinho

40 - Jeferson Forneck

Atacantes