Novas camisas do Grêmio começam a ser vendidas; veja os valores

Camisa 1 do Grêmio para a temporada 2026. Divulgação / Grêmio

O torcedor gremista já pode comprar as novas camisas do Grêmio para a temporada 2026. Os uniformes do Tricolor são feitos em parceria com a New Balance, nova fornecedora de materiais esportivos.

As duas camisas — tricolor e a branca — são vendidas nas versões masculina e feminina. Além disso, há uma versão atleta masculina, que é mais cara.

Confirma os valores abaixo:

Camisa 1 torcedor masculina - R$ 399,90

Camisa 1 torcedor feminina - R$ 379,90

Camisa 1 atleta masculina - R$ 599,90

Camisa 2 torcedor masculina - R$ 399,90

Camisa 1 torcedor feminina - R$ 379,90

Ainda serão vendidos outros kits, como uniformes de aquecimento, abrigos e camisas de passeio. É possível comprar pelas lojas oficiais e físicas do Grêmio e da New Balance.

A estreia da primeira camisa será nesta quinta-feira (19), quando o Grêmio enfrenta o Vitória, na Arena, às 19h, pela sétima rodada do Brasileirão.