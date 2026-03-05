"Não está ganho": os dois Gre-Nais que servem de lição para o Grêmio na final do Gauchão

Arthur marcou um dos gols da goleada de 3 a 0 no primeiro Gre-Nal das quartas de final do Gauchão de 2018. Anderson Fetter / Agencia RBS

A história é aliada do Grêmio na preparação para o cenário do Gre-Nal deste domingo (8), com o título do Gauchão em disputa. Em duas circunstâncias nos últimos anos, o Tricolor largou em vantagem num mata-mata contra o Inter.

Essas disputas trazem lições para que Luís Castro e seus atletas confirmem a vantagem construída na Arena e conquistem o primeiro título da temporada.

Após vencer a partida das finais de ida por 3 a 0, o Grêmio conta com ampla vantagem para a partida de volta. É possível ser derrotado por até dois gols de diferença e terminar o domingo com volta olímpica no Beira-Rio. Caso o placar do último final de semana se repita, com vantagem colorada, a decisão será nos pênaltis. Uma vitória do Inter por quatro ou mais gols, garante o bicampeonato vermelho no tempo normal.

Em 2010, o ex-lateral Edilson acompanhou de dentro de campo o cenário deste domingo. Com gols de Rodrigo e Borges, na casa do Inter, o Grêmio abriu 2 a 0. No jogo de volta, vitória do adversário por 1 a 0 e título confirmado para o Tricolor.

— A gente podia perder por um gol de diferença em 2010. E agora o Grêmio pode perder até por dois gols de diferença. Você tem que entrar com a concentração máxima, ainda mais no primeiro tempo para que o adversário não faça gol no início. Até em função de que os jogadores em si, eles começam a desanimar, eles sabem que fica difícil de furar o bloqueio do Grêmio — comentou o ex-lateral.

Experiência de Kroeff

Oito anos depois, o mesmo placar da decisão de 2026 foi construído na partida de ida das quartas de final do Gauchão. Everton, Jael e Arthur marcaram os gols da vitória por 3 a 0.

Na volta, no Beira-Rio, os dois gols do Inter deixaram a torcida gremista tensa. Nico López e D'Alessandro marcaram, mas a equipe treinada por Renato Portaluppi soube segurar o placar. Presidente em 2010, e vice de futebol oito anos depois, Duda Kroeff lembra bem das duas disputas.

— Não está ganho. Repetiria isso nos ouvidos dos jogadores o máximo que puder. Daria mil exemplos. Teve o exemplo do Barcelona contra o Atlético de Madrid e foi quase. Que pensem que o jogo começa 0 a 0. Acho que é mais tranquilo de administrar com essa vantagem. A semana é menos tensa. Sabemos que podemos ganhar e as coisas ficam mais tranquilas. E é aí que fica perigoso, entrar em campo tranquilo demais — opina Kroeff.

A chance de Arthur

De volta ao clube após as passagens por clubes da Europa, Arthur terá a chance de erguer a taça neste final de semana. No confronto das quartas de final de 2018, o volante marcou um na goleada por 3 a 0. Seu único gol em oito clássicos disputados até agora.