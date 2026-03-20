"Muitos jogadores choraram em campo": Luís Castro e atletas do Grêmio dedicam vitória a Marlon, após grave lesão

Tricolor venceu o Vitória por 2 a 0 na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Grêmio viveu uma noite triste na Arena nesta quinta-feira (19). Com a grave lesão de Marlon no segundo tempo da partida, em uma cena forte, todos do clube deixaram o gramado cabisbaixos após o apito final.

Conforme o clube, o atleta teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira. O prazo de retorno é estimado em cinco meses. Na saída de campo, Balbuena concedeu entrevista com a camisa do lateral-esquerdo, já como forma de homenagem ao companheiro lesionado.

— Estamos com ele, com toda a família. Essa vitória a gente dedica a ele. A gente sabe que ele tem uma mentalidade forte, vai voltar 100% mais forte, melhor. Então, desejar muita força pra ele e vamos continuar — disse o zagueiro.

— É difícil falar. Muitos jogadores choraram em campo. A gente sente muito por ele, é querido por todos, muito importante para o grupo. Mas sabemos que ele vai voltar melhor ainda, pois ele tem uma mentalidade muito forte — completou Balbuena, já na zona mista.

"Difícil continuar jogando"

Também bastante impactado, o goleiro Weverton admitiu a dificuldade de seguir na partida após o lance e destacou o esforço do grupo para transformar a dor em motivação:

— Sendo bem honesto, é muito difícil você olhar uma cena daquela e continuar jogando. Era hora de tentar de alguma forma honrá-lo por aquilo que aconteceu, tentar jogar e levar a vitória para ele.

— A gente vai daqui para frente tentar honrar tudo o que ele fez por nós em campo e tentar dar alegria para ele nas vitórias e ajudá-lo no dia a dia a voltar o mais rápido possível.

Palavras do professor

Visivelmente abatido, Luís Castro também desejou forças ao lateral após a partida e falou sobre como o elenco reagiu à lesão do jogador.

— Os jogadores estão bem. Antes do profissional, está o ser humano. O problema não é ficar sem o Marlon. O problema é ver uma lesão privar o jogador de fazer o que mais gosta. Os jogadores ficam com a sensação que uma carreira pode acabar de repente. É uma pancada de tomada de consciência — disse o treinador.

Enquanto Marlon saía de ambulância da Arena, o treinador falava com seus demais jogadores à beira do campo:

— É triste demais ver um colega nosso incapacitado. Nunca mais há de sair da memória. Eu disse (naquele momento) para honrarem o colega.

— Desejamos rápidas melhoras. Esperamos por ele, demore o tempo que demorar — completou.

Apoio psicológico

O vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr., reforçou que o clube dará todo o suporte necessário ao jogador e também ao elenco, pelo impacto emocional da lesão.

— O Grêmio tem todo um suporte psicológico também para os nossos jogadores. Eles são atletas muito preparados, têm experiência. Mesmo os mais novos são rodados e sabem que isso é algo a que todos estão sujeitos. Vamos enfrentar isso da melhor forma possível — afirmou.