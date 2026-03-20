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"Muitos jogadores choraram em campo": Luís Castro e atletas do Grêmio dedicam vitória a Marlon, após grave lesão

Treinador e colegas lamentaram o lance que afastará o jogador dos gramados pelos próximos meses

Zero Hora

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