Mesmo fora da final do Gauchão, volante reinicia treinos antes do elenco do Grêmio

Nardoni foi contratado após o prazo de inscrição do Estadual. Lucas Uebel / Gremio

O volante Juan Nardoni abriu a semana de trabalhos no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (3). Mesmo fora da final do Gauchão, o argentino foi selecionado para se reapresentar um dia antes do elenco, que recebeu dois dias de folga após a vitória no Gre-Nal e só voltará às atividades na manhã desta quarta (4).

Além do camisa 5, também precisaram comparecer no Centro de Treinamentos atletas que estão realizando fisioterapia, como o volante Villasanti, o atacante Braithwaite e o lateral-direito João Pedro, que se recuperam de lesões.

Comprado junto ao Racing, Nardoni já estreou com a camisa gremista há uma semana, na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. No entanto, como chegou à Arena após o prazo de inscrição do Estadual, não pode atuar no clássico às 18h no próximo domingo (8), que decidirá o título, no Beira-Rio.