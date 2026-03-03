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Mesmo fora da final do Gauchão, volante reinicia treinos antes do elenco do Grêmio

Grupo de jogadores se reapresenta no CT Luiz Carvalho na manhã desta quarta-feira para trabalhar de olho no Gre-Nal 451

Filipe Duarte

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