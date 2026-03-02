Menor média de idade e novas opções: as mudanças no Grêmio do Gre-Nal 449 para o clássico 450

Luís Castro encontrou nova formação para dar suporte ao time no início de trabalho em 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Em 35 dias, a distância entre o Gre-Nal 449 e o clássico 450, o Grêmio se reinventou. Do encontro da primeira fase do Gauchão para a partida de ida das finais, o Tricolou mudou metade da equipe titular. Além das trocas, também baixou a média de idade do time que iniciou a partida em um ano.

A derrota por 4 a 2 no Beira-Rio, dia 25 de janeiro, teve Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho, Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Mesmo com a presença do volante de 17 anos, a média de idade do grupo era de 28,1 anos.

Depois das intervenções do departamento de futebol, com as saídas de alguns jogadores reta final da janela de transferências, a média de idade do time da partida de ida das finais do Gauchão tinha 27,1 anos.

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius começaram o clássico do último domingo.

O esquema tático e algumas das opções também foram alteradas de um clássico a outro. Depois de apostar no 4-2-3-1 para iniciar a temporada, o Grêmio joga com um primeiro volante e dois meio-campistas mais adiantados.

A hierarquia das alternativas também foi diferente. Wagner Leonardo e Marcos Rocha perderam espaço. A improvisação de Pavon e o crescimento dos jovens Gustavo Martins e Viery mexeu no sistema defensivo.