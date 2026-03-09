"Me inspirei no futebol brasileiro": Amuzu se diz surpreso com reação dos jogadores do Inter após lance de letra no Gre-Nal

Amuzu foi o principal alvo dos jogadores do Inter no Gre-Nal. André Ávila / Agencia RBS

Os primeiros minutos do clássico Gre-Nal 451, no Beira-Rio, foram tensos, com jogadores colorados pilhados e se revezando em faltas especialmente no atacante Amuzu.

O ganês naturalizado belga tornou-se alvo da ira colorada porque no jogo de ida da final, domingo passado, na Arena, quando o Grêmio aplicava 3 a 0 no Inter, e a torcida ensaiava os primeiros gritos de "olé", Amuzu foi à linha de fundo, pela esquerda, e cruzou de letra, com o pé direito por trás da perna esquerda.

Embora o cruzamento tenha sido um recurso técnico possível para quem é preferencialmente destro, o lance irritou torcedores, atletas e comissão técnica colorada. Neste domingo, no Beira-Rio, Amuzu era o principal alvo dos jogadores do Inter.

Ao ser questionado pelo repórter da Rádio Gaúcha e GZH Rodrigo Oliveira, ainda no campo, instantes após o título, sobre o cruzamento de letra e a reação dos colorados em campo, o atacante mostrou-se surpreso:

— Eu confesso que não entendi. Eu me inspirei no futebol brasileiro, no futebol arte. O futebol é assim. Não entendi a reação dos jogadores do Inter e porque eles fizeram tudo aquilo comigo no campo.