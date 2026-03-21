Marlon recebe alta hospitalar e já tem prazo para retornar ao CT do Grêmio

Jogador recebeu a visita de Willian e Carlos Vinicius no hospital. Reprodução / Instagram @willianborges88

O lateral-esquerdo Marlon recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (21). Após passar por uma cirurgia de cerca de três horas, realizada na tarde de sexta-feira (20) para correção da fratura no tornozelo, o jogador já foi liberado para iniciar o processo de fisioterapia.

O começo da recuperação será em casa, com acompanhamento dos fisioterapeutas do clube, a partir de segunda-feira (23). Entre quinta (26) e sexta (27) da próxima semana, Marlon deve se reapresentar no CT Luiz Carvalho.

Nas primeiras semanas após a cirurgia, os trabalhos serão exclusivamente voltados à fisioterapia. Durante esse período, o atleta utilizará uma bota de imobilização no tornozelo. O prazo estimado para retorno aos gramados é de aproximadamente cinco meses.

Marlon sofreu uma fratura no maléolo fibular durante a partida contra o Vitória, na última quinta-feira (19), na Arena. O jogador precisou deixar o estádio de ambulância e foi encaminhado diretamente ao Hospital Moinhos de Vento.