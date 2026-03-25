Marlon publica foto de Carlos Vinícius com troféu de "pior do treino" no Grêmio

Dupla forma forte parceria desde o ano passado. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius completa 31 anos nesta quarta-feira (25). Entre as mensagens de parabéns recebidas de amigos, companheiros de equipe e familiares, chamou atenção a “homenagem” feita por Marlon, que se recupera de lesão.

O lateral publicou, nos stories de seu Instagram, uma foto do atacante com o troféu de “pior do treino”. A imagem foi registrada em uma atividade realizada semanas atrás, no CT Luiz Carvalho, já que o elenco do Grêmio está de folga até quinta-feira (26).

Entrando na brincadeira, Carlos Vinícius respondeu: “Belezaaaaaaaa”, acompanhado de emoji de risada.

Veja o post de Marlon

@marlonxavierr / Instagram / Reprodução

Parceria

Marlon e Carlos Vinícius formam uma parceria desde agosto, quando o atacante chegou ao Tricolor. O artilheiro teve papel importante no momento em que o lateral fraturou o tornozelo, na última quinta-feira (19), permanecendo ajoelhado ao lado do companheiro.

Juntos com os demais companheiros, a dupla costuma comemorar os gols com o gesto de oração. Antes da brincadeira, Marlon havia publicado uma homenagem mais “tradicional”, com uma foto da comemoração dos dois e a mensagem: “Parabéns, meu irmão! Saúde e felicidade sempre”. Além do lateral, Amuzu também parabenizou o artilheiro gremista pelo aniversário.