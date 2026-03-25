Marlon publica foto de Carlos Vinícius com troféu de "pior do treino" no Grêmio

Artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius completa 31 anos nesta quarta-feira (25). Entre as mensagens de parabéns recebidas de amigos, companheiros de equipe e familiares, chamou atenção a “homenagem” feita por Marlon, que se recupera de lesão.
O lateral publicou, nos stories de seu Instagram, uma foto do atacante com o troféu de “pior do treino”. A imagem foi registrada em uma atividade realizada semanas atrás, no CT Luiz Carvalho, já que o elenco do Grêmio está de folga até quinta-feira (26).
Entrando na brincadeira, Carlos Vinícius respondeu: “Belezaaaaaaaa”, acompanhado de emoji de risada.
Veja o post de Marlon
Parceria
Marlon e Carlos Vinícius formam uma parceria desde agosto, quando o atacante chegou ao Tricolor. O artilheiro teve papel importante no momento em que o lateral fraturou o tornozelo, na última quinta-feira (19), permanecendo ajoelhado ao lado do companheiro.
Juntos com os demais companheiros, a dupla costuma comemorar os gols com o gesto de oração. Antes da brincadeira, Marlon havia publicado uma homenagem mais “tradicional”, com uma foto da comemoração dos dois e a mensagem: “Parabéns, meu irmão! Saúde e felicidade sempre”. Além do lateral, Amuzu também parabenizou o artilheiro gremista pelo aniversário.
O elenco do Grêmio se reapresenta nesta quinta-feira (26) para iniciar a preparação para o duelo contra o Palmeiras, após a data Fifa, previsto para o dia 2 de abril, fora de casa. Lesionado, Marlon desfalcará a equipe nos próximos meses e só deve retornar após a Copa do Mundo.