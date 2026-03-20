Marlon projeta retorno após grave lesão: "Em três meses estou de volta. Energia ruim não me pega"

A lesão do lateral Marlon causou impacto durante a partida com o Vitória, na última quinta-feira (19), na Arena do Grêmio. O jogador sofreu uma fratura no tornozelo direito.
Em nota, o Tricolor informou que o período de recuperação será de cinco meses. No entanto, em conversa com o jornalista Duda Garbi, Marlon disse que espera voltar em menos tempo.
— Em três meses, estamos de volta. Eu sou 100% vibe boa. Aqui, energia ruim não pega (risos). Vamos que vamos — escreveu.
O Grêmio confirmou que o lateral passará por procedimento cirúrgico, na tarde desta sexta-feira (20), no Hospital Moinhos de Vento.