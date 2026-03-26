Marlon inicia nova fase da recuperação e retorna ao CT do Grêmio

Marlon deve ser liberado para atuar após a Copa do Mundo Duda Fortes / Agencia RBS

Uma semana após fraturar o tornozelo direito, Marlon já começou a fisioterapia e iniciou uma nova fase da recuperação. O lateral-esquerdo, inclusive, já visitou o CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira. GZH apresenta o cronograma montado pelo clube para o jogador voltar aos gramados o mais breve possível.

A cirurgia, que levou cerca de 3h30min, foi realizada na última sexta-feira (20), à tarde, no hospital Moinhos de Vento. O atleta recebeu alta no domingo (22) e foi para casa para repouso. A fisioterapia se iniciou logo após a alta do hospital.

Marlon é atendido pelo estafe gremista, mas também tem profissionais particulares à disposição. Ele teve a companhia de familiares e amigos próximos que permaneceram na capital gaúcha para dar o suporte no momento delicado.

Nesta manhã, o jogador foi pela primeira vez no CT Luiz Carvalho para uma nova reavaliação do Departamento Médico gremista. O pé direito segue imobilizado e sem apoio (caminha com o auxílio de muletas). Ele registrou nas redes sociais uma imagem do atacante Carlos Vinícius, escolhido o melhor de fevereiro no Brasileirão.

Reavaliações

A definição dos médicos e fisioterapeutas do Tricolor é do retorno nesta sexta (27) para a rotina diária de fisioterapia no local. Ele será reavaliado semanalmente para ver o andamento do processo de recuperação. Não há data prévia estabelecidas para retirada do gesso, que dependem do aval clínico.

Após a retirada do material, Marlon deverá utilizar uma órtese removível. Os profissionais que atenderam o atleta consideram que a cirurgia e a recuperação “ocorreram bem”.