Marlon acompanha jogo do Grêmio pela TV e publica mensagem de agradecimento

Marlon deve ficar de fora dos gramados por até cinco meses. Duda Fortes / Agencia RBS

Após receber alta hospitalar, o lateral-esquerdo Marlon acompanhou o jogo do Grêmio contra o Vasco, neste domingo (22), pela TV. No Instagram, ele publicou um story com foto do tornozelo engessado e com uma mensagem de agradecimento.

"Quero agradecer toda oração, boas energias e força que cada um me enviou desde quinta-feira. Deus abençoe a todos. Seguimos firmes! Até breve. Agora é hora de Grêmio", escreveu.

Story publicado por Marlon. Reprodução / Instagram @marlonxavierr

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Marlon se lesionou gravemente na quinta-feira (19), durante partida contra o Vitória, na Arena. O lateral foi diagnosticado com fratura no maléolo fibular e passou por cirurgia na sexta-feira (20).

No dia seguinte, ele recebeu alta do hispital e já foi liberado para iniciar o processo de fisioterapia. O retorno deverá ocorrer em até cinco meses.

O começo da recuperação será em casa, com acompanhamento dos fisioterapeutas do clube, a partir de segunda-feira (23). Entre quinta (26) e sexta (27) da próxima semana, Marlon deve se reapresentar no CT Luiz Carvalho.