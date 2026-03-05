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Luís Castro rejuvenesce Grêmio, e quatro “medalhões” acumulam tempo sem jogar

Treinador mexeu na base da equipe e atletas, mesmo perdendo espaço, colaboram com experiência

Saimon Bianchini

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