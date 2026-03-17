Luís Castro reclama de calendário de Grêmio x Vitória: "Estranho"

Luís Castro, técnico do Grêmio, em coletiva após o empate com a Chapecoense. Geison Lisboa / Agência RBS

Após o empate com a Chapecoense, na última segunda-feira (16), o Grêmio mira mais uma rodada pelo Brasileirão. Na quinta (19), o Tricolor enfrenta o Vitória na Arena. O calendário para a partida foi alvo de reclamação do técnico Luís Castro.

— Agora vamos encontrar uma equipe que está com cinco dias de descanso e a nossa vai ter dois. Estranho como é que estas coisas acontecem — disse o treinador após o jogo contra os catarinenses.

Pela 6ª rodada, a equipe de Salvador entrou em campo no sábado (14). Em casa, o time de Jair Ventura venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Até quinta, serão quatro dias sem jogo, não cinco, como apontou Luís Castro.

O domingo (15) foi de folga para o Vitória, e a reapresentação ocorreu na segunda. Na quarta (18), a delegação viaja da Bahia para o Rio Grande do Sul.

Já o Grêmio tem apenas dois dias entre as suas partidas. A terça (17) será de trabalhos regenerativos para os titulares do empate com a Chapecoense. O dia seguinte será de encaminhamento da equipe para o jogo de quinta.