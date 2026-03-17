Luís Castro faz ajuste no posicionamento de Monsalve no Grêmio

Monsalve começou como titular contra a Chapecoense. Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico do Grêmio, Luís Castro, promoveu uma mudança no posicionamento de Monsalve. O atleta atuará pelo lado esquerdo do meio-campo e não mais pela direita, pelo menos enquanto Arthur estiver lesionado.

Na visão do treinador, o lado preferencial do colombiano muda de acordo com as características do seu parceiro no setor. Por isso, com a entrada de Nardoni, a disposição do camisa 11 em campo foi alterada.

— Mudamos pelo conforto daquilo que é o Nardoni no seu jogo e do Monsalve no seu jogo. A dupla tinha sido Arthur e Monsalve, que é diferente de uma dupla Nardoni e Monsalve. E (com Monsalve pela esquerda) as coisas se ajustaram bem pelo corredor esquerdo, fiquei satisfeito com a produção deles — disse Luís Castro, após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense.

Nos jogos em que Arthur e Monsalve atuaram juntos à frente de Noriega, como os dois Gre-Nais da final do Gauchão, o primeiro atuou pela esquerda e o segundo pela direita. Porém, com ex-volante de Barcelona, Juventus e Liverpool fora por lesão, o colombiano é deslocado para a esquerda.

Quando Arthur estiver à disposição, em meados de abril, Monsalve e Nardoni disputarão uma vaga no meio-campo tricolor.