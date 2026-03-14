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Da pressão no Gauchão aos planos por novos títulos: Luís Castro revela detalhes de sua rotina no Grêmio

Técnico concedeu entrevista a Zero Hora na tarde de sexta-feira, em sua residência

Marco Souza

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