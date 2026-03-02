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Luís Castro elogia nova zaga do Grêmio, mas revela temor por "mercado agressivo"

Defesa tricolor não foi vazada no Gre-Nal 450, válido pelo jogo de ida da final do Gauchão

Filipe Duarte

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