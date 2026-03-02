Luís Castro elogia nova zaga do Grêmio, mas revela temor por "mercado agressivo"

Viery (E) foi observado por emissário do Newcastle. Duda Fortes / Agencia RBS

Além de abrir uma vantagem de três gols no jogo de ida da final do Gauchão, o Grêmio comemora o fato de ter saído do gramado da Arena sem ter sido vazado. A última vez que isso ocorreu foi no início de fevereiro, quando venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0.

A novidade está na dupla de zaga, formada por Gustavo Martins e Viery, com 23 e 21 anos, respectivamente. Ambos já haviam atuado juntos contra o Atlético-MG, e foram mantidos para o Gre-Nal 450.

— Há o preconceito de que na posição de zagueiro só devem estar os mais experientes. Sem menosprezar ninguém, elogiando muito o Kannemann, que é um jogador fantástico, um homem determinado, ambicioso, com características muito boas enquanto ser humano e jogador. Balbuena, o Wagner (Leonardo), o Luís (Eduardo), que é novo, todos eles têm condições para jogar, mas acho que o mais importante é aquilo que são os dados diários e o desempenho em treino. Idade para mim não interessa para nada. O futebol é o hoje. Os que jogaram hoje podem estar mal e isso é a vida — avaliou o técnico Luís Castro.

Temor por assédio

Apesar do destaque no clássico, há um temor em relação ao assédio de clubes estrangeiros. Viery, por exemplo, foi observado in loco neste domingo (1º) por um emissário do Newcastle, da Inglaterra.

— Os centrais estão trabalhando bem e o perigo disso é que o mercado é tão agressivo. Às vezes, de repente, ficamos sem eles. Mas ok, é a vida — destacou o treinador gremista.